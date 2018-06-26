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Yurt dışı oylarıyla İyi Parti vekilliği CHP'ye geçti

Yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla Kahramanmaraş'ta dün İyi Parti'nin kazandığı milletvekilliği bugün CHP'nin oldu.

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Yurt dışı oylarıyla İyi Parti vekilliği CHPye geçti

738 bin 677 seçmenin kayıtlı olduğu Kahramanmaraş'ta dün açıklanan sonuçlara göre bazı isimler milletvekili olarak TBMM'ye gitmeye hak kazandı.

Bunlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerlik arkadaşı ve mevcut milletvekili olan emekli müftü İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile İyi Parti'den Faruk Atlı. 

Yurt dışı oyları sonucu etkiledi

Ancak yurt dışı oylarının partilere dağıtılmasının ardından bugün sonuç değişti.

Kesinleşmeyen sonuçlara göre Kahramanmaraş'ta AK Parti yüzde 58.46 ile 6, MHP yüzde 16.33 ile 1, CHP yüzde 9.76 ile 1 milletvekili çıkardı. 

İyi Parti milletvekili çıkaramadı

İyi Parti yüzde 9.63 ile CHP'nin altında kalarak milletvekili çıkaramadı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç milletvekili oldu.

1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP, 1 olan milletvekili sayısını korurken, AK Parti'nin 7 olan milletvekili sayısı 6'ya düştü, 1 milletvekilliği de CHP'ye geçti.

Kaynak DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, iyi parti, AK Parti
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