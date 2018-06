Yurt dışı oyları beş anahtarlı sistemle korunuyor

Yurt dışında kullanılan yaklaşık 1 buçuk milyon oy, konteynerlerle Ankara Ticaret Odası'na (ATO) getirildi. TRT Haber, işte o oyların tutulacağı merkeze girdi.

Sıkı güvenlik önlemleri

Yüksek güvenlikle Ankara'ya getirilen oylar sayım gününe kadar da hassasiyetle korunacak.

Oy pusulalarının bulunduğu torbalar hem diplomatik, hem de sandık kurulu mührüyle kapalı halde saklanıyor.

Yurt dışında seçmenler oylarını kullandı. Oyların nasıl korunduğu ilk kez @trthaber'de. https://t.co/DNBX77HonG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Haziran 2018

"Beş kilitli" koruma

Yurt dışı oyların korunması için alınan önlemlerden biri de beş aşamalı kilit sistemi.

Kilitlerden bir tanesi, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı'na ait. Diğer dördü de şu an Meclis'te grubu olan siyasi parti temsilcilerine verilecek.

Tüm kilitler aynı anda açılmadan içeri giriş yok

Siyasi partiler kendi kilitlerini getirecek ve bu 5 kilit aynı anda çevrilmeden kapı açılmayacak. Güvenlik önlemi bununla sınırlı kalmıyor.

Oyların tutulduğu merkez, kameralarla 24 saat an be an izlenebilecek.

Parti temsilcileri nöbet tutabilecek

Aynı zamanda siyasi parti temsilcileri, dilerlerse kapı önünde oy sayımına kadar nöbet tutabilecek.

Yurt dışından getirilen oy torbaları, 22 Haziran'da YSK'nın sandıklarına aktarılacak. Bu işleme kadar oy deposuna kimse giremeyecek.

Sayım 24 Haziran'da

Oyların aktarılması esnasında siyasi parti temsilcileri de hazır bulunacak.

Yurt dışındaki oylar sandıklarla 24 Haziran sabahı sabah 9 itibarıyla buradaki sayım odasına taşınacak.

İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek

Yurt içinde saat 17'de sandıklar kapandıktan sonra, burada da sandık müşahitleri eşliğinde sayım yapılacak.

Sayılan oylar, tutanakla İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

Kaynak: TRT Haber