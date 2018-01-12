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Yurt dışı kaynaklı hat kullanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Adana'da FETÖ'ye ait "gaybubet evine" düzenlenen operasyon sırasında bir zanlı tarafından tuvalete atılan ve ekiplerce ele geçirilen telefonda yurt dışı kaynaklı hat tespit edildi.

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Yurt dışı kaynaklı hat kullanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 31 Aralık'ta merkez Yüreğir ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" evine düzenlenen operasyonda yakalanan N.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyon sırasında N.B'nin tuvalete attığı ve ekiplerce ele geçirilen telefon üzerindeki inceleme devam ediyor.

İlk incelemede N.B'nin telefonunda yurt dışı kaynaklı hat kullanıldığı ve bu hattan sadece aynı operatördeki numaraların aradığı belirlendi. Ayrıca, zanlının hat üzerinden aldığı talimatları örgüt üyelerine aktardığı tespit edildi.

Zanlının evinde yapılan aramada ise yatak odasındaki aynada örgütsel mesaj içerdiği değerlendirilen şiir yazıldığı belirlendi. Şüphelinin bu mesajı, aynı zamanda örgütsel yayınlar yaptığı sosyal medya hesabının giriş kısmında da yazdığı tespit edildi.

Kentte "emniyetin mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan M.Y'de de ABD'nin Florida eyaletinde faaliyet gösteren operatöre ait hat bulunduğu ortaya çıktı.

Polisin hatlar üzerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: telefon, FETÖ operasyonu, fetö, Adana
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