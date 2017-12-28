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Buradasınız : » » Yurt çapında PKK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonları düzenlendi

Yurt çapında PKK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonları düzenlendi

Bursa, Bingöl ve Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a, Adana'da ise terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı.

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Yurt çapında PKK ve DEAŞa yönelik terör operasyonları düzenlendi

Bursa'da özel harekat polisinin desteğiyle, merkezde Osmangazi ve Yıldırım ile İnegöl ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Önceden belirlenen bazı evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırıldı, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Suriyeliler'in de bulunduğu bildirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 

Öte yandan Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

PKK/KCK eylemlerine katılan 18 kişi gözaltına alındı

Adana'da da merkez Yüreğir, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

2012 yılında bir iş makinesinin yakılması olayına karıştıkları, PKK/KCK adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları, ayrıca sosyal medyada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: terör örgütü, terör operasyonu, DEAŞ, bursa, Adana, Elazığ, Bingöl
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