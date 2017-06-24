Yurt çapında 'Güvenli Trafik Denetimi' yapıldı

Emniyet genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, ‘Türkiye Güvenli Trafik Denetimi’ yapıldı. Uygulama, ülke çapında ikinci kez gerçekleştirildi.

Denetimler, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve yollarda huzurun sağlanması amacıyla yapıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan, uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip etti

2 bin 285 kontrol noktasında gerçekleşen uygulamaya toplam 9 bin 115 personel katıldı.

Uygulamada, 183 bin 515 adet araç ve sürücü kontrol edildi.

İhlali tespit edilen 18 bin 340 araca 6 milyon 80 bin lira cezai işlem uygulandı ve eksikliği görülen 3 bin 370 araç trafikten men edildi.

Ayrıca aranan 115 şahıs yakalanırken 9 çalıntı araç ele geçirildi.

En çok öne çıkan ihmalin, emniyet kemeri kullanmamak ve hız limitlerine uymamak olduğu tespit edildi.