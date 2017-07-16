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Buradasınız : » » Yurdun dört bir yanından sala sesleri yükseldi

Yurdun dört bir yanından sala sesleri yükseldi

15 Temmuz gecesi darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan salalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

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Yurdun dört bir yanından sala sesleri yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen salalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Salalara" s¸iarıyla düzenlenen programlar çerçevesinde, hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan salalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Etiketler: sala, PDY, fetö, darbe girişimi, 15 temmuz
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