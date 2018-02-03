Yurdun dört bir yanından Mehmetçik'e destek sürüyor

Siirt'te MHP İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri askerlik için başvuruda bulundu. Mardin'in Midyat ve Savur ilçelerinde vatandaşlar bayraklı yürüyüş düzenledi. Kayseri, Çorlu, Nevşehir, Muş ve Düzce'de de Mehmetçiğe dua ve destek vardı.

Siirt MHP İl Başkanlığı önünde bir araya gelen grup, ellerindeki bayraklarla Siirt Askerlik Şubesine kadar yürüdü.

Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atan grup, askerlik şubesine gönüllü askerlik için dilekçe verdi.

Mardin'in Midyat İlçesi'nde Afrin operasyonuna destek veren vatandaşlar, gönüllü askerlik için başvuruda bulundu. Fetih süresi okundu gazi ve şehitlere dua edildi. Bir destek yürüyüşü de Mardin'in Savur ilçesinde yapıldı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kayseri'de yaşayan Uygur Türkleri de cuma namazı sonrası Türk ve Doğu Türkistan Bayrağı açıp Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek verdi.

Çorlu Kaymakamlığı öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, gönüllü askerlik yapmak için başvuruda bulundu.

Nevşehir'de görev yapan gazeteciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler ile bölge halkına ulaştırılması amacıyla 1 tır patates yardımında bulundu.

Yozgat'ta Esenli Bilal Şahin Huzur Evi sakinleri, Afrin'de kahramanca mücadele eden askerler ve şehitler için dua etti.

Muş'ta da Alparslan spor ile Yağmur spor arasında oynanan maça futbolcular, "Kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartıyla çıktı.

Düzce'de Sivil Toplum Platformu tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olanlar için Cedidiye Camii önünde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konyalı İş adamları ise, Zeytin dalı harekatının neden yapıldığını anlatan mektup yazarak 8 dile çevirdi ve 40 ülkeye gönderdi.

TRT Haber