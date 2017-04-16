Yurdun dört bir yanında 'Evet' coşkusu

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale ve Yozgat'ta vatandaşlar kutlama yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Nevşehir’de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile sevinç gösterisinde bulundu.

Mehter takımının sunduğu dinletinin ardından kalabalığa seslenen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, halk oylaması sonuçlarının büyük Türkiye hedefine giden yolun kapısını açtığını ifade etti.

Açıkgöz, "Dünya'daki zulme 'dur' diyen dünya lideri, milletin ve ümmetin umudu olan Recep Tayyip Erdoğan gümbür gümbür geliyor, bütün dünya sesimizi duysun. Mazluma, mağdura el uzatan büyük Türkiye’nin, 2023 ve 2071 hedefinin kapısı bugün açıldı." diye konuştu.

Kutlama programı havai fişek gösterisi ile devam ederken, bazı vatandaşlar da araçlarla konvoy düzenledi.

Kayseri

Kayseri'de halk oylaması sonuçlarının belli olmasının ardından vatandaşlar AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlama yapan partililere havai fişek gösterisi eşlik etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisini burada sürdürdü. Bazı vatandaşlar da araçlarıyla gezerek kutlama yaptı.

Kırıkkale

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Kırıkkale'de vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Marşlar eşliğinde eğlenen vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı. Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diliyorum. Yeni bir Türkiye yarından itibaren başlıyor. Kırıkkale de gereğini yaptı. Türkiye'nin önü açıldı. Buna inandık ve çalıştık. Türkiye'den daha büyük bir Türkiye var." dedi.

Yozgat

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Yozgat'ta kent meydanında toplanan vatandaşlar sevinç gösterinde bulundu.

Türkiye genelinde en çok "evet" oyu kullanan iller arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat'ta sonuçların açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıktı.

Bazı vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturup klakson çalarak caddede gezerken, bazı vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile meydanda toplanıp sevinç gösterisinde bulundu.

Havai fişek gösterilerinin yapıldığı meydanda vatandaşlar müzik eşliğinde eğlenip, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı.

Kutlamalara Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.