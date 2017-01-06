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Buradasınız : » » "Yurdun büyük bölümünde etkili kar yağışı bekliyoruz"

"Yurdun büyük bölümünde etkili kar yağışı bekliyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ocak ayında hava sıcaklığının uzun yıllar ortalamasının altına düşeceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

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&quot;Yurdun büyük bölümünde etkili kar yağışı bekliyoruz&quot;

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ocak ayında hava sıcaklığının uzun yıllar ortalamasının altına düşerek yurdun iç kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 2, diğer yerlerde ise 0,5 ila 1 derece altında seyredeceği bekleniyor." dedi.

Türkiye'nin bugün akşamdan itibaren Sibirya'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğine dikkati çeken Bakan Eroğlu, "Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili kar yağışı bekliyoruz. Belediyeler ve ilgili kurumların hazırlıklı olmaları, ayrıca vatandaşlarımızın tedbirli davranmalarını özellikle istirham ediyorum." dedi.

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde bu akşam saat 20.00 civarında başlayacak kar yağışının etkisini artırarak kentte 20 santimetrenin üzerinde kar örtüsü bırakacağını beklediklerini dile getiren Eroğlu, "İstanbul'da cumartesi günü de etkisini sürdürecek. Yağışlı hava aralıklarla hafta ortasına kadar devam edecek." diye konuştu.

Çatı çökmeleri, soba zehirlenmelerine dikkat !

Vatandaşların ve yetkililerin etkili kar yağışı sebebiyle çatılarda birikecek karlara karşı da dikkatli olması gerektiğine işaret eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle son dönemlerde bazı evlerde ve pazar yerleri gibi mekanlarda çatı çökmeleri konusunda sıkıntılar yaşandı. Mühendislere özellikle tavsiyem, yapılarda zati yüklere ilave olarak mutlaka kar ve rüzgar yükünün dikkate alınmasıdır. Ayrıca mevcut binalarda kar yükünden dolayı çatı çökmesi ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmalı."

Bakan Eroğlu, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Ayrıca vatandaşlarımız lodos fırtınalarında oluşması muhtemel soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri hususlarında dikkatli olsunlar. Bu hususta ilgilileri ve yetkilileri bilgilendirdik ve uyardık." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ocak, Hava sıcaklıkları
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