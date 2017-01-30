Yunuseli havaalanı 16 yıl sonra tekrar açılıyor

Bursa'da Yenişehir Havaalanı'nın faaliyete geçmesinin ardından, 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı'nın yeniden hava ulaşımına açılması için sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Altepe, 1 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek Bursa Gemlik-İstanbul Haliç seferi ile ulaşıma açılacak Yunuseli Havaalanı'ndaki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Uçuş için tüm eksiklerin tamamlandığını ve son düzenlemelerin yapıldığını belirten Altepe, ''Şimdiden 60'a yakın uçak sahibi Yunuseli Havaalanı'nı kullanabilmek için başvuru yaptı. Önümüzdeki yıl Yunuseli Havaalanı 100'ün üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı bir merkez olacak." şeklinde konuştu.

Yunuseli-Haliç arasında hafta içi her gün karşılıklı iki kez yapılacak seferler 25 dakika sürecek. Uçak kalkış saatleri ise Yunuseli'den 08.45 ve 14.45, Haliç’ten de 09.45 ve 15.45 olarak belirlendi.