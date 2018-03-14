Yunanistan'ın rehin aldığı Türk teknesi Bodrum'da

Bodrum’dan Yunanistan’ın Astepelya Adası’na turist taşıyan Türk bayraklı ahşap gulet yata 6 ay boyunca Yunan polisi tarafından el konuldu.

1,5 milyon dolarlık yata 110 bin euro cezayı ödemesinin ardından yat kaptanı ve mürettebatı Türkiye’ye döndü.

Bodrum’daki gümrüğe yanaşan “H.Temel” isimli 47 metre uzunluğundaki guletin gümrük işlemleri yapıldı.

Kumbahçe iskelesine getirilen tekne bakıma alınmak üzere tersanenin yolunu tuttu.

Yunanistan hiçbir gerekçe göstermeden rehin aldı

Bodrum Limanı’ndan Yunanistan’ın 12 adalarına tura çıkan Türk bayraklı ahşap gulet geçtiğimiz 2017 yılının Eylül ayından Astepelya Adası’nda Yunan yetkililer tarafından durdurulmuştu.

Hiçbir gerekçe gösterilmeden 1,5 milyon dolarlık gulet tipi tekne limana bağlanmış ve 110 bin euro ceza kesilmişti.

Kaptanı tutukladılar

Guletin kaptanı Yunan polisleri tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Gulet sahibi Aykut Uzunşimşek ise avukatı ile birlikte mahkemeye başvurarak kaptanı içeriden çıkartmıştı.

Bugün ise 110 bin euro cezayı ödeyen tekne sahibi paralarını geri alacaklarını ve hukuk mücadelesine devam edeceklerini açıkladı. Uzunşimşek İnsan Hakları Mahkemesine bile başvuracaklarını söyledi.

"Yunan bayrağı takmayacağım, Türk bayrağı ile yine tura çıkacağım"

Yunan yetkililerin Türk bayrağını kaldırıp Yunan bayrağını takmalarını istediğini söyleyeyen Aykut Uzunşimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz yasadışı tur yapmıyoruz. Bundan sonrada tur yapmaya devam edeceğiz. Biz Türk bayraklı teknemizle Yunan adaları turlarına devam edeceğiz. Bundan da hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Bizi böyle yıldıramayacaklar istedikleri kadar ceza yazsınlar. Biz yasal olmayan hiçbir şey yapmıyoruz."

Kaynak: İHA