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Yunanistan'a kaçmak isterken ikinci kez yakalandılar

Yunanistan'a kaçak geçiş yapmak üzereyken iki gün önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan iki kişi, yine Yunanistan'a kaçak geçmek isterken yakalandı.

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Yunanistana kaçmak isterken ikinci kez yakalandılar

Yunanistan'a kaçak geçiş yapmak üzereyken iki gün önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan iki kişi, yine Yunanistan'a kaçak geçmek isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyünde kaçak geçiş girişimindeki 5 kişiyi yakaladı.

Sınırda yakalanan H.Y.Y, A.B, A.K.Y, H.Ç. ve Z.Y. gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri süren zanlılar, adliyeye sevk edilecek.

İkinci kez yakalandılar

"Terör örgütü PKK sempatizanı" olduğu gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen H.Y.Y. ile İstanbul'da esnaf olan A.B, iki gün önce yine Yunanistan sınırındaki Serem köyü yakınlarında yasa dışı geçiş sırasında hudut askerlerince yakalanmıştı.

H.Y.Y ile A.B savcılık sorgularının ardından dün serbest bırakılmıştı.

Etiketler: Yunanistan, PKK, terör
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