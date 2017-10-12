Yunanistan'a kaçma girişimindeki 3 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan hudut birlikleri, devriyeleri sırasında Orhaniye köyü 1. Derece Askeri Yasak Bölgesi'nde Yunanistan'a kaçma girişiminde olan 3 kişiyi yakaladı. Biri Pakistanlı ikisi Türk şüpheliler hudut karakoluna götürüldü.

Yakalananlardan B.A. hakkında "silahlı terör örgütğne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme" suçlarından yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Kılavuzluk yaptığı değerlendirilen Pakistanlı E.A.C ile diğer Türk uyruklu Y.E.K'nin gözaltı işlemleri sürüyor.