Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürü iken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen Sadettin Koçak ile beraberindeki kardeşi Sadi Koçak, Yuanistan'a yasadışı yollardan çıkış hazırlığı yaparken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Beğendik Kavşağı'nda yaptıkları kontrollerde, Sadettin Koçak idaresindeki otomobili durdurdu. Sürücü Koçak ve araçta bulunan kardeşi Sadi Koçak, Yunanistan'a kaçak yollardan çıkış hazırlığı yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sürücü Koçak'ın Sur İlçe emniyet müdürü iken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edildiği ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı tespit edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından şüpheliler, Keşan Adliyesine getirildi.