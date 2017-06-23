Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen komiser Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesine bağlı Abdürrahim köyü yakınlarında yaptıkları kontrolde, Van'daki görevinden ihraç edilen, FETÖ'ye üye olmak suçundan arama kaydı bulunan Murat Göldibi'yi yakaladı.

Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi Göldibi çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.