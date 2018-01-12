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Buradasınız : » » Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden ikisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden ikisi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisinden ikisi tutuklandı.

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Yunanistana kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden ikisi tutuklandı

FETÖ şüphelisi bir grubun Yunanistan'a geçiş yapacağı bilgisini edinen güvenlik güçleri Marmaris Çetibeli mevkisinde tedbir aldı.

Jandarma ve emniyet güçlerinin yaptığı baskında 4 FETÖ şüphelisinin yanı sıra kaçışı organize ettikleri belirlenen biri Suriye uyruklu 3 kişi daha yakalandı.

Yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden B.T. (37) ile öğretmenlikten ihraç M.Y'nin (43), 2010 KPSS soruşturması kapsamında, SEGBİS üzerinden Ankara Ağır Ceza Mahkemesince de ifadeleri alındı.

ByLock kullanıcısı oldukları anlaşılan her iki kadın da tutuklandı.

Biri denetimli serbestlikten çıkmış

M.Y'nin daha önce FETÖ üyeliğinden cezaevinde kaldığı, denetimli serbestlik ile dışarı çıktığı, B.T'nin ise üzerinde M.A.F. (38) adına kimlik bulunduğu belirtildi.

Kadınların kocaları N.Y. (51) ile ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve üzerinde Ö.A. (38) adına sahte kimlik çıkan meslekten ihraç sağlık çalışanı Y.T'nin (37) adliyedeki ifade işlemleri devam ediyor.

FETÖ şüphelilerinin üst aramalarında ise yüklü miktarda döviz cinsinden para bulunduğu, para ve pasaportlarını su geçirmez özel korumalı poşetlerde sakladıkları anlaşıldı.

Öte yandan kaçışı organize ettikleri öne sürülen Suriye uyruklu Maher Hattat (55), Ş.B, (53) ve O.S.'nin (39) de adliyedeki ifade işlemleri sürüyor.

Maher Hattat’ın (55), İzmir’de ve Atina’da ikametgahı bulunduğu kaydedildi. Türkiye’ye sık sık giriş çıkış yapan Hattat'ın kaçak geçişlerde etkin rol aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Muğla, kaçak geçiş, fetö
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