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Yunanistan'a geçişler için yeni vize ofisleri açılıyor

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Yunan adalarına geçen yıl Türkiye'den 350 bin Türk vatandaşının gittiğini söyledi.

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Yunanistana geçişler için yeni vize ofisleri açılıyor

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal'ı ziyaret etti.

Argyro Papoulia buradaki konuşmasında, Yunanistan'ı geçen yıl 350 bin Türk vatandaşının ziyaret ettiğini, Marmaris'ten 40 bin Türk vatandaşının da Rodos'a geçiş yaptığından bahsetti. 

Türk vatandaşlarına kolaylık sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Papoulia, İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu olarak geçen yıl 62 bin vize verdiklerini açıkladı. 

"Talebi karşılamak için yeni vize ofisi açacağız"

Papoulia, bunun tarihi bir rekor olduğunu, İzmir'deki Avrupa ülkeleri arasında vize vermede birinci sırada olduklarını sözlerine ekledi ve şunları söyledi:

"Şu an İzmir, Antalya, Marmaris, Bodrum vize ofislerimiz var. Talebi karşılamak için Çeşme, Ayvalık ve Kuşadası'nda yeni vize ofisi açacağız. Marmaris, Rodos başta olmak üzere 12 adalara çok yakın. Turizm altyapısına sahip Marmaris ve Rodos, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan yeni uluslararası pazarları hedefleyerek ortak turizm paketleri sunabilirler. İki gün Marmaris'te, iki gün Rodos'ta kalabilirler bu turistler. Turizm, ticaret ve kültür Ege'nin iki tarafını, Marmaris ve Rodos'u birbirine daha fazla yaklaştıracaktır."

Baysal da ki ülke arasında dostlukların gelişmesi için birlikte hareket etmelerinin önemine değindi.

Ortak çalışma için Marmaris Vize Ofisi'ni örnek gösteren Baysal, "Ticari konularda da ticaret yapmak için destek bekliyoruz. Vize uygulamalarının da Türk vatandaşlarına kalkmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, yunanistan vize
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