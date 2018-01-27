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Yunan Sahil Güvenlik botu Türk askerini görünce geri çekildi

Ege’deki Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk askerini karşısında görünce bölgeden uzaklaştı.

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Yunan Sahil Güvenlik botu Türk askerini görünce geri çekildi

Her gün Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri karşılarından Türk Sahil Güvenlik ekiplerini görünce bölgeden ayrıldı.

24 saat boyunca bölgede nöbet tutan Türk askeri Yunanlıları bölgeye yaklaştırmıyor. Kaliminos adasından hareket eden 1 Yunan sahil güvenlik botu Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalıştı.

Kardak etrafından devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunan askerini Kayalıklara yaklaştırmadı. Bir müddet bölgede bekleyen Yunan askerleri daha sonra bölgeden ayrıldı.

Türk sahil güvenlik ekipleri ise Kardak etrafında nöbetlerine devam etti. Olası bir sınır ihlali için Kardak’ın etrafından devriye atan 1 Türk sahil güvenlik botu kayalıkların etrafından kuş uçurtmadı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunanistan, Kardak
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