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Yunan mahkemesinden darbeciye ret

Yunanistan'da mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sığınma talep eden darbeci askerin gözaltına alınmasına itirazı reddetti.

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Yunan mahkemesinden darbeciye ret

Atina'daki İlk Derece İdari Mahkemesi, geçen hafta sığınma hakkının askıya alınmasının ardından tekrar gözaltına alınan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılması için avukatları tarafından yapılan itirazı reddetti.

Gerekçeli kararda, darbecinin ülkeye yasa dışı yoldan girmesinin "kamu düzeni ve ulusal güvenliğe tehdit" oluşturduğuna işaret edildi ve gözaltı süresi için yasal azami süre olan 18 ayın dolmadığı belirtildi.

Yunanistan Bağımsız İltica Komisyonu, Özkaynakçı'nın siyasi iltica talebini 29 Aralık'ta kabul etmişti. Serbest kalan Özkaynakçı, hükümetin yürütmeyi durdurma için yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından iltica hakkı askıya alınarak tekrar gözaltına alınmıştı.

Yunan hükümetinin itirazı 15 Şubat'ta görüşülecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Darbeci asker, fetö, 15 temmuz
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