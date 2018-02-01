  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Yunan adalarına kaçmaya çalışan 105 kaçak göçmen yakalandı

Yunan adalarına kaçmaya çalışan 105 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir’de yaptıkları 2 ayrı kurtarma operasyonunda kaçak yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 105 göçmeni yakaladı.

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Yunan adalarına kaçmaya çalışan 105 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de görevli Sahil Güvenlik helikopteri, 00.45 sıralarında Menderes ilçesi Özdere önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, lastik bot durdurularak içerisindeki 33 Angola, 6 Suriye, 7 Togo, 3 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili’de görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı ise saat 04.35’te Bademli önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Lastik bot, Sahil Güvenlik botu tarafından durdurularak içerisindeki 56 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 105 göçmenden 26’sının çocuk olduğu açıklandı. 

İHA

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