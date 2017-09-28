Yunan adalarına geçmeye çalışan terörist yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanırken yakalanan 69 yabancı uyrukludan birinin terör örgütü PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, deniz yoluyla yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Menderes ilçesinde şüphelendikleri iki kamyoneti durdurdu.

Araçlarda 58 Suriye ve 11 Afganistan vatandaşı yakalanırken 20 can yeleği, bir şişme bot ve bot motoru ele geçirildi.

Sürücüler S.K. ile V.Ö, yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı, her iki araç için 8 bin 319 lira ceza uygulandı.

Üzerinden PYD/YPG üyelik kartı çıktı

Sığınmacılar arasında bulunan Suriye Haseki nüfusuna kayıtlı A.O'nun (28) üzerinden terör örgütü PYD/YPG adına düzenlenmiş üyelik kartı çıktı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının çantasından 2 cep telefonu, 4 harici bellek, 2 bin 250 a ve 100 dolar ele geçirilirken dijital veriler incelemeye alındı. Dijital verilerde zanlının terör örgütünün kamplarında çekilmiş silahlı fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen S.K. ve V.Ö, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Üzerinden terör örgütü üyelik kartı ve dökümanlar çıkan A.O'nun işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Yakalanan sığınmacılar, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.