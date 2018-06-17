Yumurtadan 4 bacaklı civciv çıktı

Bozdağ Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliği sahibi Mehmet Demir, bir yumurtadan 4 bacaklı civciv çıktığını söyledi.

İlk gördüğünde daha önce karşılaşmadığı bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığını vurgulayan Demir, ''Şu anda 2 günlük olan civcivimi diğerlerinden ayrı bölümde besliyorum. Çiftliğimde 4 bacaklı civciv olduğunu duyanlar hayvanı görmeye geliyor. Civciv yürüdüğü zaman 10-15 adımdan sonra düşüyor.'' dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, 4 bacaklı civcivin çok nadir görüldüğünü ve genetik bir bozukluk söz konusu olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA