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Yumurtadan 4 bacaklı civciv çıktı

Denizli Çivril'de, bir tavuk çiftliğindeki 4 bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor.

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Yumurtadan 4 bacaklı civciv çıktı

Bozdağ Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliği sahibi Mehmet Demir, bir yumurtadan 4 bacaklı civciv çıktığını söyledi.

İlk gördüğünde daha önce karşılaşmadığı bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığını vurgulayan Demir, ''Şu anda 2 günlük olan civcivimi diğerlerinden ayrı bölümde besliyorum. Çiftliğimde 4 bacaklı civciv olduğunu duyanlar hayvanı görmeye geliyor. Civciv yürüdüğü zaman 10-15 adımdan sonra düşüyor.'' dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, 4 bacaklı civcivin çok nadir görüldüğünü ve genetik bir bozukluk söz konusu olduğunu açıkladı. 

Kaynak: AA

Etiketler: denzili, Çivril, tavuk, yumurta, civciv
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