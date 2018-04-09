Yumağın Barajı 7 bin dekar zirai araziyi suya kavuşturacak

Devlet Su İşleri (DSİ), Sivas'ın verimli topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Sivas'ta son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, DSİ'nin son 15 yılda Sivas şehir merkezine yıllık 38,81 milyon metreküp içme suyu sağladığını belirtti.

Kentte 12 baraj ve 21 gölet inşa edildiğini aktaran Acu, "469 bin 530 dekar arazi sulamaya açıldı. Bu sayede çiftçilerimize yıllık 215 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Aynı zamanda 159 dere ıslahı projesini tamamlayarak taşkın riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımıza ivme kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'Gölsu Projesi'nden Sivas'ın da nasibini aldığını vurguladı.

"Sivas Gemerek Yumağın Barajı'nda çalışmalar hızla devam etmektedir. Yumağın Barajı'nda depolanacak su ile 7 bin 270 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Temelden 38 metre yüksekliğe sahip olacak Sivas Gemerek Yumağın Barajı'nın tamamlanması ile 2017 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 838 bin 781 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA