Yüksekova'nın "can damarı" modern görünüme kavuşacak

Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, alt ve üst yapı ile yolların sıcak asfalt ile yenilenmesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kent merkezinden geçen ve şehrin "can damarı" olarak adlandırılan Büyükçay Deresi'nin ıslahına yönelik faaliyetler de sürüyor.

Etrafa kötü koku yayan derenin ilçe sakinlerinin vakit geçirebileceği modern bir alana dönüştürülmesi amacıyla Devlet Su İşleri tarafından yaklaşık 50 milyon lira maliyetli proje hazırlandı.

Projeyle atık suların dereye akması ve taşkınların önlenmesi, yürüyüş yolları ile yeşillendirme çalışmalarının yapılması, dere akış kesitinin standartlara uygun hale getirilmesi sağlanacak.

Ekipler, derenin Yeşildere ve İpek Mahalleleri arasındaki bölümünde duvar örme ve iş makineleriyle kazı çalışmalarını sürdürüyor.

"Dere yaşam alanına dönecek"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, ilçede her alanda çalışma yapıldığını ve bu çalışmaların meyvesinin yavaş yavaş alındığı bir döneme girdiklerini söyledi:

"Üzerinde bulunan köprülerin yenilenmesi, ihtiyaç olursa yeni köprülerin yapılması, daha da önemlisi oranın etrafındaki boş alanların yeniden dizayn edilmesi, parkı, bahçesi, gezi alanları, yürüyüş alanları olacak şekilde yeniden dizayn diyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl itibarıyla burayı tamamlamış olacağız. Belli noktalarda da suyun tutulması için setlerimiz olacak. Orası tamamen bir göle dönüşecek. O yüzüne bakılmayan deremiz çocuklarımızın etrafında oynadığı, insanlarımızın oturduğu, yürüyüş yaptığı bir yaşam alanına dönecek."

Kaynak: AA