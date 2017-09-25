Yüksekova'da terör operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonda tespit edilen 3 sığınak ve 2 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Yüksekova'da devam eden operasyonda 3 sığınak ve 2 mağara tespit edildi.

Sığınak ve mağaralardaki aramada, birer kalaşnikof piyade tüfeği, biksi makineli tüfeği, RPG-7 roketatar, keskin nişancı tüfeği ve telsiz, 10 bin 250 muhtelif fişek, 6 roketatar mühimmatı, 9 el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, 3 jeneratör, ikişer akü ve şemsiye ile çok sayıda yaşam gereci ele geçirildi.

Öte yandan, Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki arazi aramasında tespit edilen sığınakta 103 biksi makineli tüfek fişeği ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.