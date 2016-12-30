Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.531
    Euro: 3.716
  • BIST: 78138.66
    Altın: 130.427

Kapat
Buradasınız : » » Yüksekova'da sokağa çıkma yasağında değişiklik

Yüksekova'da sokağa çıkma yasağında değişiklik

Yüksekova'da kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının saatlerinde, vatandaşların yılbaşı programlarını rahat yapabilmeleri amacıyla değişiklik yapıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Yüksekovada sokağa çıkma yasağında değişiklik

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının saatlerinde, vatandaşların yılbaşı programlarını rahat yapabilmeleri amacıyla değişikliğe gidildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları neticesinde ilçede vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini rahatça kullanacağı asayiş ve huzur ortamının sağlandığı belirtildi.

Kamu düzenine yönelik güvenlik güçlerince uygulanan tedbirlerin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacıyla 24 Ağustos'ta Valilikçe ilan edilen sokağa çıkma yasağının, 26 Ağustos'tan itibaren her gün 06.00’dan 23.00'e kadar olan saatler arasında kısmi zamanlı olarak kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer saatler arasında sokağa çıkma yasağının kısmi olarak devam edeceği Valiliğimize ait resmi web sayfası ile görsel ve yazılı basın yolu aracılığıyla bildirilmişti. Vatandaşlarımızın yılbaşı programlarını rahat yapabilmeleri ve esnafımızın yaşamlarını kolaylaştırabilmeleri bakımından görülen lüzum üzerine, kısmi zamanlı olarak devam eden sokağa çıkma yasağının, 31 Aralık 2016 günü saat 23.00 yerine saat 02.00 olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür."

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, sokağa çıkma yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER