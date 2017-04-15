Yüksekova'da iki asker şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uçurumdan düşen iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında İkiyaka/Davulcu Tepe mevkisinde pusu ve güvenlik için bulunan birlikteki üç askerin saat 05.40 civarında bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçurumdan düştüğü bildirildi.

Olayda iki askerin şehit olduğu, bir askerin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."