Yüksekova modern bir görünüme kavuşacak

Yüksekova'da valilik kararıyla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, bir kafede muhtarlarla bir araya geldi.

Kaşıkçı, burada yaptığı açıklamada, Yüksekova'da birçok projenin hayata geçirilmeye başlandığını söyledi.

Belediye sınırlarındaki kanalizasyon sisteminin ihale sürecinin bittiğini anlatan Kaşıkçı, en geç 1 Nisan'a kadar kanalizasyon ve yağmur suyu hattı için çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Kaşıkçı, ilçe merkezinin ana caddeleri ve büyük sokaklarının sıcak asfaltla kaplanacağını, bu çalışmanın ihale sürecinin tamamlandığını ifade etti.

"2017 çalışma yılımız olacak"

Derelerde de gerekli incelemelerin yapıldığını, artık çevreye kötü kokular yayılmayacağını belirten Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"İlçeye fen lisesi yapılması lazım. Girişimlerimiz sürüyor. Üniversitenin yeriyle ilgili sorunumuz yok. İmarıyla ilgili çalışmamız var. Üniversite de ilk etapta yüksekokul binasının projesini hazırlamış. İlçenin ticaret potansiyeli yüksek. Önümüzdeki süreçte buna yoğunlaşacağız. 2017 tamamen çalışma yılımız, 2018 ise bu çalışmaların meyvesinin görüldüğü farklı bir yıl olacak."