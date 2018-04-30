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Yüksekova kırsalında el yapımı patlayıcı bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda ele geçirilen 3 tüp ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Yüksekova kırsalında el yapımı patlayıcı bulundu

Hakkari'de, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için çalışmalara devam ediyor. 

Hakkari Valiiği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Bulaklı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 büyük tüp ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, terör, PKK, operasyon
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