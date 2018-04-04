  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı geç başvuruları başladı

Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na süresi içinde başvuramayan adaylar, geç başvuru işlemlerini bugün yapacak.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı geç başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2018-YKS) bugün başlayan geç başvuru işlemlerinin 23.59'da sona ereceği belirtildi.

YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek.

TYT 23 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: AA

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