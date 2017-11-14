Yüksekdağ'ın davalarına 'yetkisizlik' kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan 2 iddianameyi kabul eden 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyası üzerinde "yetki" incelemesi yaptı.

"Yetkisizlik" kararı veren mahkeme, sanığın iddianamedeki eylemlerden yargılamasının yapılması için dosyanın yetkili ve görevli nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Mahkemenin kararında, CMK'nın 161/9 maddesi uyarınca göre suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında kovuşturma yapma yetkisinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gerekçe gösterildi.

İstenilen ceza

İddianamelerde, Yüksekdağ hakkında "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan açılan 2 ayrı davada 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

İddianamede, 15 Ekim 2015'te operasyon düzenlendiği ve ele geçirilen örgütsel dokümanlar arasından bulunan anı defterindeki incelemede, Yüksekdağ'ın yazı yazdığı tespit edilmişti.



AA