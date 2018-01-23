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Yüksek Tahsil Vakfı'na FETÖ operasyonu: 21 tutuklama

FETÖ'ye bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı vakfı olan Yüksek Tahsil Vakfı çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 21'i tutuklandı.

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Yüksek Tahsil Vakfına FETÖ operasyonu: 21 tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı vakfı olduğu değerlendirilen Yüksek Tahsil Vakfı çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, 39'u Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifadesi alınan şüphelilerden 21'i, gönderildikleri Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şüphelilerden 12'si adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılırken, 6 şüphelinin de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle salıverildiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı vakfı olduğu değerlendirilen Yüksek Tahsil Vakfı çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

15 Ocak'ta İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: yüksek tahsil vakfı, PDY, operasyon, gözaltı, fetö
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