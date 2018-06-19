Yüksek hızlı trenleri kullanan yolcu sayısı artıyor

Türkiye'de 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla yüksek hızlı tren işletmeciliğine geçildi. 2011'de ise Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya, 2014'te Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında seferlere başlandı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen YHT'lerle taşınan yolcu sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 yükseldi. Geçen yılın nisan ayında 583 bin 600 kişi YHT'yi kullanırken, bu sayı bu yılın aynı ayında 700 bine çıktı.

Konvansiyonel trenleri kullanan yolcu sayısı geçen yıl nisan ayında 188 bin 500 kişi olmuştu. Bu yılın aynı döneminde bu sayı 230 bini geçti.

Söz konusu trenleri kullanan yolcu sayısında da yüzde 22 artış oldu.

Bugüne kadar 1213 kilometre yüksek hızlı tren hattı işletmeye alınırken, 1870 kilometre yüksek hızlı tren ve 1290 kilometre hızlı demiryolunun inşası sürüyor.

Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında yüksek hızlı demiryolunun yapımı devam ediyor.

Kaynak: AA