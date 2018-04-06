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Buradasınız : » » Yüksek gerilim tellerine takılan güvercin kurtarıldı

Yüksek gerilim tellerine takılan güvercin kurtarıldı

Ağrı'da yüksek gerilim enerji nakil hattı tellerine takılan güvercini, elektrik bakım görevlileri kurtardı.

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Ağrı'nın Patnos ilçesine ölçü noktası kontrolü için giden Aras EDAŞ ekibi, enerji nakil hattına takılan bir güvercin olduğunu fark etti.

Güvercini kurtarmak için seferber olan ekip, güvercinin zarar görmemesi ve kurtarma operasyonuna başlamak için önce hattın enerjisini kesti.

Yaklaşık 15 metre yükseklikteki enerji nakil hattına ulaşmak için sepetli araca çıkan görevliler, güvercini takıldığı elektrik tellerinden kurtardı. Güvercinin kurtarıldığını gören vatandaşlar da ekiplere teşekkür etti.

Aras EDAŞ ekipleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde, 9 Ekim 2017 tarihinde elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan ve elleri kesilen çoban 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir'den sonra halkın bilinçlendiğini belirtti.

Çoban Ramazan Taşdemir, elektrik telindeki kuşu kurtarmak isterken elektrik akımına kapılarak 2 kolunu kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: ağrı, güvercin, Yüksek gerilim
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