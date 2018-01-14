Yüksek gerilim hattına takılan vinç elektrik direğini devirdi

Olay Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Üzerinde konteyner bulunan vinç yüksek gerilim hattı tellerine takılıp elektrik direğinin devrilmesine neden oldu.
Olası bir faciadan dönülen kaza sonrası elektrik telleri yola savruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri çalışma başlattı. Mahallenin elektrik akımını kesen ekipler, onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında cadde trafiğe kapatılırken, mahalleli bir süre elektriksiz kaldı.
Üzerinde konteyner bulunan vincin elektrik tellerine takıldığını ve elektrik direğini devirdiğini söyleyen görgü tanıkları, sürücünün bir süre bekledikten sonra yoluna devam ettiğini kaydetti.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber/ İHA