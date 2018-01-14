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Yüksek gerilim hattına takılan vinç elektrik direğini devirdi

İstanbul Avcılar'da yüksek gerilim hattına takılan vinç elektrik direğini devirdi, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

14 Ocak 2018 Pazar 22:43



