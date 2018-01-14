  • 14 OCAK 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.567
  • BIST 114644.62
    ALTIN 161.185
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yüksek gerilim hattına takılan vinç elektrik direğini devirdi

Yüksek gerilim hattına takılan vinç elektrik direğini devirdi

İstanbul Avcılar'da yüksek gerilim hattına takılan vinç elektrik direğini devirdi, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yüksek gerilim hattına takılan vinç elektrik direğini devirdi

Olay Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. 

Üzerinde konteyner bulunan vinç yüksek gerilim hattı tellerine takılıp elektrik direğinin devrilmesine neden oldu.

Olası bir faciadan dönülen kaza sonrası elektrik telleri yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri çalışma başlattı. Mahallenin elektrik akımını kesen ekipler, onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında cadde trafiğe kapatılırken, mahalleli bir süre elektriksiz kaldı.

Üzerinde konteyner bulunan vincin elektrik tellerine takıldığını ve elektrik direğini devirdiğini söyleyen görgü tanıkları, sürücünün bir süre bekledikten sonra yoluna devam ettiğini kaydetti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

Kaynak: TRT Haber/ İHA

Etiketler: İstanbul, yüksek gerilim hattı, elektrik direği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER