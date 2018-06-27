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Yüksek Askeri Şura çalışmaları başladı

Ağustos'ta toplanması beklenen Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) hazırlıkları başladı.

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Yüksek Askeri Şura çalışmaları başladı

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Şura'nın teamüllere uygun olarak Ağustos ayı başında yapılması planlanıyor.

Şura'nın sekretarya görevini yürüten Milli Savunma Bakanlığı'nda, toplantı hazırlıkları nedeniyle yoğun mesai harcanıyor. Toplantılarda, Şura'da terfi, atama değerlendirmesine girecek isimler tek tek inceleniyor, olası FETÖ bağlantısına dair gelen istihbarat bilgileri de dikkatlice değerlendiriliyor.

YAŞ'ta bu sene yalnızca terfi sırası gelen değil, tüm albaylar değerlendirmeye alınacak. Bunun sonucunda bazı albaylar emekliye sevk edilirken bazıları mevcut rütbelerinde görev yapmaya devam edecek veya general/amiralliğe terfi ettirilecek.

Çankaya Köşkü'ne alındı

Geçmiş yıllarda Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli toplantı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra ilk kez 28 Temmuz 2016'da karargah dışında, Çankaya Köşkü'nde ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanmıştı.

Toplantıda, TSK'daki terfi ve atamaların yanı sıra FETÖ'nün darbe girişimi tüm ayrıntılarıyla ele alınmıştı. Daha sonra Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında, 23 Ağustos 2016'da yapılan ikinci YAŞ toplantısında ise özellikle görev süresinin uzatılması uygun görülen albaylarla ilgili konular ele alınmıştı.

YAŞ'ın yeni yapısı

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) ve bu çerçevede yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında YAŞ'ın yapısında da değişikliğe gidilmişti. Şura'nın sekretaryası Milli Savunma Bakanlığı'na verilmiş, YAŞ toplantılarının ise başbakanın çağrısı üzerine yapılması kararlaştırılmıştı.

Kanuna göre YAŞ, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanları, ordu komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler'deki orgeneral ve oramirallerden oluşurken değişiklikle şura üyeleri Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanları olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından Şura başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması bekleniyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: yüksek askeri şura, Çankaya Köşkü, yaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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