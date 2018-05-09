  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Yük gemisinin çarptığı tarihi yalıda yeniden yapım çalışması başladı

İstanbul Boğazı’nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın yeniden yapım çalışması başladı.

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Yük gemisinin çarptığı tarihi yalıda yeniden yapım çalışması başladı

İstanbul Boğazı’nda 7 Nisan tarihinde ‘Vitaspirit’ adlı yük gemisi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Kazanın ardından yalıda büyük hasar meydana gelmişti.

İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, büyük hasar gören yalıyla ilgili hazırladığı raporda, yalının yeniden ihya edilmesi kararını verdi.

Yalı sahiplerinin, yalının yıkılarak tarihi özelliğini kaybetmesini istemediklerini belirtmeleri üzerine yalıyı kurtarmak için "Askılama" yöntemi yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda tarihi yalıda yeniden yapım çalışmaları başladı. Askılama yöntemiyle tarihi eserlerin sökülüp yeniden yerine monte edilmesi planlanırken, yalının boğaza kaymasının da engellenmesi hedefleniyor.

Projeye göre, yalının büyük hasar gören ön tarafının yıkılması için çalışmalar başladı.

Kaynak: DHA/İHA

Etiketler: yük gemisi, vitaspirit, istanbul boğazı, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
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