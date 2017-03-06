Yük gemisinde kimyasal zehirlenme iddiası

Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesindeki bir kuru yük gemisinde, kimyasal maddeden etkilendiği öne sürülen 1 kişi ölü bulundu, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Martaş Limanı'nda Panama bandıralı Rimeo isimli talaş yüklü gemide, Gürcistan uyruklu Riemann Surmanideov (29), ölü bulundu.

Olayda ayrıca demirli geminin personeli F.Ş, M.K, A.T, S.B, A.K, E.Ö, Ş.Y. ve A.T. olay yerine gelen ambulanslarla zehirlenme ve yanık şikayetleriyle önce Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine daha sonra da Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Gemide böceklere karşı yapılan ilaçlamadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma sürüyor. AA