YTB'den yurt dışında oy verme işlemi açıklaması

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Mehmet Köse, Türk vatandaşlarının yurt dışında oy kullanması için Yüksek Seçim Kurumu (YSK) ile YTB'nin çalışmalarına başladığını, "büyük ihtimalle haziranın ilk haftasından 17 Haziran'a kadar yurt dışında oy kullanmak için ülkeden ülkeye farklılaşmak üzere" takvimin belirleneceğini söyledi.

Resmi ziyaret için geldiği Tunus'ta sorularını yanıtlayan Köse, YTB'nin çalışmaları içinde yer alan yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oy verme sürecine değindi.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, 2012 yılından itibaren yapılan düzenleme ile 2014'ten başlayarak diplomatik temsilciliklerde oy kullanabildiğine değinen Köse, "Bu altyapı ile 2014 yılında 530 bin kişi oy kullanmıştı, son referandumda 1,5 milyona yakın insan Türkiye seçimleri için oy kullandı. Gittikçe Türkiye bu konuda daha nitelikli hizmet veriyor. Daha fazla sayıda insanın, seçmenin oy kullanmasını sağlamak için altyapısını geliştiriyor." dedi.

Köse, Türkiye'nin bu bağlamda, 24 Haziran'da hem sınır kapılarında yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanması için hazırlıklar hem de bulundukları ülkelerde oy kullanmalarını kolaylaştıracak, daha da teşvik edecek ve bilinçlendirecek çalışmalar yapmaya başladığını söyledi.

Köse, yurt dışındaki vatandaşlara nerede olurlarsa olsunlar özellikle çifte vatandaşların hem bulundukları ülkeler hem de Türkiye'de gerçekleşen seçimlerde seslerinin duyurulması için sandığa gitmeleri çağrısı yaptı.

YSK'nın 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler için yurt dışında oy verme takvimini en kısa zamanda açıklayacağını belirten Köse, ancak kanuni olarak, yurt dışında kullanılan oyların, Türkiye'deki seçimden yedi gün önceye kadar tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.

Ancak, Türkiye'de 24 Haziran 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy kullanmaya devam edileceğini aktaran Köse, "Şu anda YSK çalışmalarını yapıyor, takvimi açıklayacak. Büyük ihtimalle haziranın ilk haftasından 17 Haziran'a kadar yurt dışında oy kullanmak için ülkeden ülkeye farklılaşmak üzere takvim belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilişkilerde insan faktörü

Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türk topluluklarına değinen Köse, tüm ülkelerle olan ilişkilerinin belirleyici kısmının, insan hareketliliği olduğunu söyleyerek, "İster bu Türk diasporasının parçası olsun isterse Türkiye'de eğitim almış kendi ülkelerine dönmüş insanlar olsun. Biz devletler arasındaki krizlere insan faktörünü ne kadar fazla katarsak o kadar az kriz olur o kadar iki taraf için de fayda temin edilir." dedi.

Eğitim alanında çeşitli burs imkanları

Tunus ve Türkiye arasındaki ilişkilerin birçok alanda olduğu gibi eğitimde de ivme kazandığını belirten Köse, 2014'te iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından, gerek Yüksek Öğrenim Kurumu gerekse Türkiye Bursları ile iki ülke arasındaki eğitim faaliyetlerinin artırıldığını söyledi.

Köse, Tunus'a gelme sebeplerini, Tunus Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile burs iş birliği olduğunu belirterek, Tunuslu öğrencilere Türkiye'deki yüksek öğrenimlerinde, çeşitli alan ve branşlara burs verilmesi ve aynı zamanda Tunus tarafının Türkiye'deki öğrencilere sunacağı burs imkanları için iki taraf arasında mutabakat zaptı imzalandığını paylaştı.

Köse, söz konusu anlaşmanın, Tunus Yüksek Öğrenim Bakanlığı ile Türkiye Burslarını organize eden YTB arasında imzalandığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Anlaşma, her yıl belirli bir oranda, iki ülkeden Tunus ve Türkiye'de eğitim almak isteyen öğrencilerin hem üniversite harcını hem sağlık sigortası gibi hususlarını karşılayacak lisans, yüksek lisans, doktora alanlarını kapsıyor. Aynı zamanda araştırma dil öğrenimi için de burs imkanı olacak."

Bunun yanı sıra ortak programların burslandırılmasını da müzakere ettiklerine değinen Köse, bu çerçevede çalışmalarının gelecek dönemlerde artarak devam edeceğini kaydetti.

Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 120 bini geçti

Son yıllarda Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısında çok ciddi bir artış bulunduğunu belirten Köse, şöyle devam etti:

"Altı yedi yıl içerisinde bu sayı 25-30 binlerden 120 binlerin üzerine çıktı. Buradaki en önemli etkenlerden biri de Kuzey Afrika ve Afrika ülkelerinin son yıllarda Türkiye'ye gelmeye başlamasıdır. Ayrıca, Orta Asya'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan, uzak Asya'ya kadar bugün 160 ülkeden Türkiye'de eğitim alan öğrenci var. Türkiye'de bulundukları süre içerisinde hem Türkçe öğreniyorlar hem eğitim alıyorlar hem de farklı ülkelerden insanlarla kaynaşıyorlar. Türkiye'de elde ettikleri tecrübe, kendi geleceklerine olduğu gibi iki ülke arasındaki ilişkiye de katkı sağlıyor."

Köse, Tunus'ta, Türkiye'den mezun olmuş birçok insan bulunduğunu ve bunların önemli bir kısmının Türkiye ile ticaret yaptığını, Tunus'taki büyükelçilikler, Türk Hava Yolları, uluslararası kurum, kuruluşlar ve eğitim alanlarında çalıştığını söyledi.

Aynı şekilde Tunus'tan mezun olan Türkler'in de Tunus ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığını aktaran Köse, bu bağlamda bu hareketliliğin birçok alanı etkilediğini dile getirdi.

Kaynak: AA