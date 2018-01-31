'YTB Türkiye Stajları'na başvurular başlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "YTB Türkiye Stajları", yurt dışındaki gençlere Türkiye ile sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını güçlendirme, Türkçe yeterliliklerini geliştirme, kamusal ve sosyal hayatta tecrübelerini artırma imkanı sunuyor.

Türkiye'deki kamu ve özel kurum ile kuruluşlarını tanıtarak gençlerin kariyer planlama süreçlerine destek olmayı amaçlayan programa başvurular yarın başlıyor.

Programa katılan gençler, YTB'nin işbirliği yürüttüğü yaklaşık 50 kurum ve kuruluştan birinde staj yapacak ve düzenlenen eğitim ve kültür programlarına katılacak.

Staj süresince konaklama masrafları YTB tarafından karşılanacak öğrenciler, staj programının yanı sıra Türkiye tarihi, diaspora bilinci ve stratejisi, Türk dış politikası, etkili konuşma ve hitabet gibi konularda düzenlencek eğitim, seminer ve kültürel gezilere de katılabilecek.

Bu yıl üç dönem halinde yapılacak staj programına gençler arzu ettikleri dönemde dahil olabilecek. Her bir öğrencinin sadece bir dönemden yararlanabileceği stajların ilki 2-27 Temmuz, ikincisi 3-28 Eylül, üçüncüsü ise gelecek yıl 7 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Stajyerler, bu dönemlerin birinde staj yapmak üzere uygun bulunan bir kamu kurumuna yerleştirilecek.

Başvuru şartları

Programa yurt dışında lisans ve yüksek lisans öğrenimine devam edenler veya en geç 2017 yılında bir lisans programından mezun olanlar, ortaöğretimi yurt dışında tamamlamış olanlar ve 01.01.1991 ile 31.12.1999 tarihleri arasında doğmuş olanlar başvurabilecek.

Stajyerler, Türkiye'de daha önce staj yapmamış olan ve staj sürecini sağlıklı bir şekilde yürütecek düzeyde Türkçe bilen adaylar arasından, akademik başarı kriterlerine göre seçilecek.

Adaylar, detaylı bilgiye de ulaşabilecekleri "basvuru.ytb.gov.tr" adresinden yarından itibaren programa başvuru yapabilecek.

Başvuru süresi Temmuz programı için 30 Nisan'da, Eylül programı için 30 Haziran'da, Ocak programı için de 31 Ekim'de son bulacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programdan şimdiye kadar yaklaşık 300 öğrenci yararlandı.

Kaynak: AA