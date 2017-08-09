YTB ile TÜRKPATENT ortak çalışmalar gerçekleştirecek

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) arasında uluslararası öğrenciler ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları alanında yapılabilecek ortak çalışmalara ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

YTB'nin Ankara'daki başkanlığında imzalanan protokol, sınai mülkiyet alanında uluslararası öğrenciler ve yurt dışında yaşayan Türkler bağlamında yürütülebilecek ortak çalışmaları içeriyor.

YTB Başkanı Mehmet Köse, protokolde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 5-6 senedir dörde katlandığını belirterek "Türkiye'de 2010'lu yıllarda 25-26 bin olan uluslararası öğrenci sayısı 100 bini geçmiş durumda." dedi.

Türkiye'nin yurt dışına da önemli sayıda öğrenci yolladığını, siyasi, kültürel ve diplomatik ilişkilerin bu sayede geliştiğini ifade eden Köse, Türkiye'de mevcut 16 bin burslu öğrenci bulunduğunu ve projenin bir ayağında üniversitelerin, bir ayağında TÜRKPATENT ve diğer ayağında yurt dışı desteğinin olmasının kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, 2 kurumun çok önemli bir protokole imza attığını belirterek 5-6 yıldır bu proje üzerinde çalıştıklarını ve geçen sene Ankara Üniversitesi ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde ilk mezunlarını verdiklerini söyledi.

Kurumlar arasında imzalanan ve 9 maddeyi içeren mutabakatla TÜRKPATENT'in, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ile Türkiye'de ortak yürüttüğü Fikri Mülkiyet Hukuku lisansüstü programına dahil olacak uluslararası öğrencilerin bir bölümü ve Türkiye Bursları kapsamına alınacak öğrencilere aylık burs ve barınma desteği sağlanacak.

Protokol ayrıca yurt dışında yaşayan ve sayıları 6,5 milyonu bulan Türklerin sınai mülkiyet başvuruları konusunda bilinçlenmeleri ve Türkiye'de yaptıkları başvurularının envanterinin oluşturulması hususlarını içeriyor.