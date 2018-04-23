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Buradasınız : » » YSK'nın "seçmen sayısı" kararı Resmi Gazete'de

YSK'nın "seçmen sayısı" kararı Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 360-380 olarak belirledi. Köylerde, seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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YSKnın &quot;seçmen sayısı&quot; kararı Resmi Gazetede

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandumda bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacak.

Bu kapsamda, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım, döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı göz önüne alınarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi.

Köylerde ise seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Kaynak: AA

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