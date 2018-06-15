YSK'dan Demirtaş iddialarına yalanlama

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapacağı propaganda konuşması tartışma konusu olmuştu.

O tartışmalara son noktayı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Sadi Güven koydu.

Demirtaş'ın tutuklu olması nedeniyle avukatı propaganda konuşması için YSK'ya başvuru yaptı.

Avukatlar cezaevinde konuşması için dilekçe verdi

Sadi Güven, avukatların Demirtaş'ın propaganda hakkını kullanacağını ve kolaylık sağlanmasını istediklerinden bahsetti.

Avukatlar Adalet Bakanlığına Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasının tutuklu olduğu cezaevinde çekilmesini talep etti, dilekçe verdi.

Talepleri kabul edildi ondan cezaevinde çekildi

Güven, Adalet Bakanlığının dilekçeyi YSK'ya iletmesi sonrasında başvuruyla ilgili karar verdiklerini açıkladı.

"Madem Demirtaş'ın avukatları TRT konuşmasının cezaevinde çekilmesini istiyor, biz de orada çekelim dedik, bu yönde karar aldık, TRT ekibini oraya gönderdik. Kararımızı ne şekilde aldığımız belli. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın TRT'deki propaganda konuşmasıyla ilgili YSK'ya talimat verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

Talimat iddiaları gerçek değil

YSK Başkanı Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında YSK'ya talimat verdiğiyle ilgili bir söz söylemediğinden de bahsetti.

"YSK'ya verilmiş bir talimat yok. Ondan da bahsedilmiyor. Tutuklu bulunan Demirtaş, cezaevinde çekim yapılmasını istemiş, YSK de buna uygun kararı verdi. Sayın Cumhurbaşkanının konuyla ilgili bize bir talimatı kesinlikle olmadı."

Kaynak: AA