YSK'dan açıklama

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin tutanaklar ile seçim sonuçları karşılaştırıldığında, hiçbir müdahalenin olmadığının herkes tarafından görülebildiği bildirildi.

Kurulun internet sitesinde yer alan açıklamada, 16 Nisan 2017'de yapılan referanduma ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sadece mühürsüz oylar değil, YSK'dan da müdahale ettiler. Hakkımızı arıyoruz, hem yurt içinde hem de yurt dışında itirazlarımızı, başvurumuzu yaptık. Yarın o kararı verenler de müdahale edenler de yargılanacak. Sandıkların yüzde 74'ünün sonuçları elimizde ancak YSK’dan farklı müdahalelerde bulunulduğunu düşünüyoruz." şeklinde beyanda bulunduğuna dair haberlerin basında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, YSK tarafından ıslak imzalı sayım döküm cetvellerinin, sandık sonuç tutanaklarının yüzde 98'inin halk oylamasının yapıldığı aynı gün, yüzde 100'ünün de ertesi gün seçime katılma hakkı olan siyasi partilerle eş zamanlı olarak paylaşıldığı hatırlatıldı.

Ayrıca oy verme günü, siyasi partilerin bilişim uzmanlarının seçim sonuçlarının toplandığı sistem merkezine davet edilerek çalışmaları yerinde izlemelerinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, referandumda, çoğunluğu siyasi partili üyelerden oluşan sandık kurullarınca sayım dökümü yapılarak oluşturulan ıslak imzalı tutanakların yüzde 100'ünün "www.ysk.gov.tr" sayfasından 80 milyon vatandaşın erişimine açık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Tutanaklar ile seçim sonuçları karşılaştırıldığında hiçbir müdahalenin olmadığı herkes tarafından görülebilmektedir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklama gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.