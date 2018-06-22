YSK seçimi Kokpit ekranından takip edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kokpitten saniye saniye izlenecek

YSK Başkanı Sadi Güven, Kurul üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları seçim sonuçlarını "Kokpit" ekranından takip edecek.

Yazılımla seçim sonuçları yurt içi ve yurt dışı il, ilçe, temsilcilik ve gümrük kapılarında eş zamanlı izlenecek.

Uluslararası basın da orada olacak

"Kokpit" ekranı, yurt dışından gelen uluslararası gözlemcilere, basın kuruluşlarına ve talep eden siyasi partilere de açılıyor.

SEÇSİS Veri Merkezi'nde seçim sonuçlarını eş zamanlı izlemek için siyasi partilerin bilişim uzmanları Kurul'a davet ediliyor.

Seçim sonrası vatandaşlara açılacak

İl ve ilçe seçim kurulları, oy verme işleminin bitiminden itibaren, buradaki siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlara da ekranı açıyor.

Uygulama üzerinden ayrıca sandık başında tutulan ıslak imzalı tutanakların taranıp YSK'ya gönderilmesi süreci de takip edilebiliyor.

Sonuçlar Web Servis yada harici bellekle de veriliyor

Kurul, bu uygulama dışında talep eden siyasi partilere sonuçları Web Servis ya da harici bellek ile ham veriler halinde veriyor.

YSK'ya seçimle ilgili tutanak ve belgeler de geliyor.

Anlık siyasi partilerle paylaşılıyor

Sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı, ilçe birleştirme tutanağı, il birleştirme tutanağı, yurt içi seçim çevreleri birleştirme, yurt dışı seçim çevreleri birleştirme ve ülke geneliyle ilgili ıslak imzalı tutanaklar gibi...

Ve geldiği anda eş zamanlı Sandık Sonuç Paylaşım Sistemi üzerinden talep eden siyasi partilerle paylaşılıyor.

Kaynak: AA