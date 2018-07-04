YSK seçim sonuçlarını açıklayacak

24 Haziran seçimleri geride kaldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili takvimde son aşamaya geçildi. Gözler, ilk olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK).

Kesin sonuçlar yarın

İlk olarak milletvekillerinin ad ve soyadları, seçim çevreleri, siyasi partileriyle doğum tarihlerini gösteren listenin onaylı ve elektronik ortamda kaydedilmiş bir kopyası sistemdeki makamlara verilecek.

YSK, itiraz süreleri tamamlandıktan sonra seçimin kesin sonuçlarını 4 Temmuz'da TRT ve Resmi Gazete'de ilan etmeyi planlıyor.

Erdoğan'ın mazbatası hazır

Ayrıca YSK, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını da hazırladı.

Mazbata kesin sonuçların açıklanmasının ardından Meclise gönderilecek ve burada Erdoğan'a takdim edilecek.

17.00'ye kadar itiraz devam ediyor

İl seçim kurulu ve il birleştirme tutanaklarına karşı bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ya itiraz süreci var.

Sürecin tamamlanmasının ardından kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA