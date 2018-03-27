YPG/PKK'ya katılmak isteyen Alman uyruklu şüpheli tutuklandı

28 yaşındaki Alman uyruklu Patrick Kraicker, 14 Mart'ta Silopi ilçesinin sınır kesiminden Suriye'ye geçmek üzereyken güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalandı.

Teröristlerle irtibattaydı

Patrick Kraicker'in üst aramasında, terör örgütü YPG/PKK'ya ait örgütsel fotoğraflar ve dijital materyaller ele geçirilirken, şüphelinin Suriye'deki teröristlerle irtibat halinde olduğu tespit edildi.

Terör örgütüne katılacağını itiraf etti

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde alınan ifadesinde, Alman ordusunda 4 yıl görev yaptığını dile getiren Kraicker, terör örgütü YPG/PKK saflarına katılmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığını itiraf etti.

İki kez Türkiye'ye girdi

Yapılan incelemede, Patrick Kraicker'in daha önce 2 kez Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı.

Kraicker, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede, "terör örgütüne yardım ve yataklık"tan tutuklandı.

Kaynak: AA