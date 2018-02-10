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Buradasınız : » » YPG/PKK'lı teröristlere gönderilen 250 bin cesaret hapı ele geçirildi

YPG/PKK'lı teröristlere gönderilen 250 bin cesaret hapı ele geçirildi

Adana polisi, Afrin'deki YPG/PKK'lı teröristlere gönderilmek üzere yola çıkan 250 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

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YPG/PKKlı teröristlere gönderilen 250 bin cesaret hapı ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK mensuplarına götürülmeye çalışıldığı tahmin edilen 250 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kamyonetle uyuşturucu hap getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, plakasını belirledikleri kamyoneti, merkez Sarıçam ilçesi D-400 karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında durdurarak arama yaptı.

Plastik kasa yüklü kamyonette narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 3 çantada paketler halinde 250 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki Suriye uyruklu M.A. (29) ve V.Ş.Z. (37) gözaltına alındı.

YPG/PKK mensuplarına gönderildiği tahmin ediliyor

Uyuşturucu hapların, Hatay üzerinden Suriye'deki terör örgütleri YPG/PKK mensuplarına götürülmeye çalışıldığı tahmin ediliyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terörden arındırdığı Burseya Dağı'ndaki sığınak ve mevzilerde 13 gün önce terör örgütü YPG/PKK'ya ait çok sayıda uyuşturucu hap bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, narkotik, Adana
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