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Buradasınız : » » YPG/PKK, Afrin'den kaçan iki üst düzey sorumlusunu infaz etti

YPG/PKK, Afrin'den kaçan iki üst düzey sorumlusunu infaz etti

Afrin'e düzenlenen operasyonda, bölgeden kaçan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde iki askeri kanat sorumlusunun, örgüt içinde yargılanıp infaz edildiği ortaya çıktı.

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YPG/PKK, Afrinden kaçan iki üst düzey sorumlusunu infaz etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, şu ana kadar 197 nokta kontrol altına alındı.

TSK ve ÖSO'nun operasyonları nedeniyle, bölgedeki sivillerin Afrin'den çıkışını engelleyen terör örgütü YPG/PKK'nın üst düzey sorumlularının kaçmaya başladığı istihbarat birimleri tarafından belirlendi.

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde komutanlarından Heval Baz'ın, teröristlerden temizlenen Kefer Cenne ve Şiran bölgelerinin sözde askeri kanat komutanları A.Z. ve T.K.'yi sorgulayıp, korumalarına infaz ettirdiği ortaya çıktı.

Sözde iki askeri kanat sorumlusu komutanın çatışmada stratejik hata yapıldığı gerekçesiyle infaz edildiği öğrenildi. 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen Kefer Cenne Köyü'nde YPG/PKK'nın büyük bir eğitim kampı olduğu, burada Suriye’deki tüm militanlarının eğitildiği, özellikle örgütün bu bölgeyi kaybetmemek için özel yetiştirilmiş militanlarla savaştığı ancak 300’e yakınının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

19 Şubat’ta örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın Kefer Cenne'ye gittiği ve bölgedeki sözde sorumluları toplayarak, "Türkiye daha fazla ilerleyemeyecek" şeklinde konuşma yaptığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, PKK, infaz, afrin
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