Yozgat'tan El Bab'a ev yemekleri gönderildi

Yozgatlı kadınlar tarafından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da bulunan askerlere gönderilmek üzere hazırlanan börek, yaprak sarması ve pekmez sucuğu ile öğrencilerin yazdığı mektuplar düzenlenen törenle gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Vali Yurtnaç, çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Arslan'a, sivil toplum kuruluşları ve katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

El-Bab'da bulunan güvenlik güçlerinin, ülkenin güvenliği için kahramanca çarpıştığını ifade eden Yurtnaç, "Zira Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin sınırları dışından başlıyor. Sınırlar dışında mücadele eden kardeşlerimize Allah'tan güç kuvvet diliyorum, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Biz onlarla beraberiz, bu güzel çalışma da Yozgat halkının onlarla beraber olduğunun bir nişanesidir. Giden arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum, bizden de selam götürsünler." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da belediyelerin görevleri arasında sosyal faaliyetlerin de bulunduğuna dikkati çekti.

Bugün sınır ötesinde Türkiye'nin huzuru, bölünmez bütünlüğü için kanlarını canlarını feda etmekten çekinmeyen, memleketin çok kıymetli evlatlarını hatırlamak istediklerini kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

"Oradaki kardeşlerimizin hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Devletimiz gereken her şeyi yapıyor bunu biliyoruz. Bizlerinki karınca kararınca bir hatırlamaktır. Gönlümüz, dualarımız onlarla ama bununla birlikte fiili bir hareket de yapıp gönlümüzün, dualarımızın onlarla olduğunu hatırlatmak için Yozgatlı kardeşlerimizle birlikte hazırladığımız hediyeleri onları iletip, onlara o zor şartlar içerisinde moral vermek istiyoruz, maksadımız budur."

Konuşmalardan sonra İl Müftüsü Salih Sezik'in yaptığı duanın ardından hazırlanan yiyecekler ve öğrencilerin yazdığı mektuplar, kamyonla El Bab'a doğru yola çıktı.